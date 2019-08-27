Сенатор США заявил об отказе в выдаче ему российской визы

Американский сенатор и член Республиканской партии Рон Джонсон пожаловался на то, что российское посольство отказало ему в выдаче визы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что политик получал визу с целью посетить Россию в составе делегации конгресса.

Джонсон планировал проведение переговоров с рядом российских чиновников, «организациями гражданского общества» и представителями американского бизнеса.

Член Республиканской партии оценил ситуацию как оскорбительную и заявил, что данный случай не помешает ему «выступать за решительный ответ на агрессию России». Он также подчеркнул, что Россия продолжает «дипломатические игры», несмотря на его усилия по установлению диалога между странами.

Ранее сообщалось, что лидер демократов в сенате США оценил идею Трампа пригласить Путина на G7.