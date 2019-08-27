Сенатору США отказали в российской визе

Член Республиканской партии Рон Джонсон возмутился тем, что ему было отказано в выдаче российской визы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что целью получения визы стала поездка в Россию сенатора в составе делегации конгресса.

Джонсон оценил невыдачу визы как оскорбление, а также подчеркнул, что данный случай не будет мешать ему «выступать за решительный ответ на агрессию России».

В планы дипломатической поездки члена Республиканской партии входило проведение переговоров с рядом чиновниками из России, а также представителями американского бизнеса и «организациями гражданского общества». МИД России ситуацию пока не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что лидер демократов в сенате США оценил идею Трампа пригласить Путина на G7.