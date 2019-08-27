Трамп не исключил возможности встречи с Роухани

На совместной пресс-конференции с президентом Франции по итогам саммита G7 президент США Дональд Трамп рассказал о том, что мог бы провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом сообщает Fox News.

Однако американский лидер подчеркнул, что это может произойти только при «правильных обстоятельствах». Он также заявил, что считает возможным осуществление дипломатической встречи в ближайшее время.

«Если обстоятельства будут верными, правильными, я бы согласился на это», — отметил Трамп.

Президент США добавил, что несмотря на то, что он лично не знаком с Роухани, он считает его «отличным переговорщиком», а иранцев — «отличным людьми».

Трамп высказал предположение, что иранские власти хотят «исправить ситуацию», поскольку санкции наносят им «ужасный вред». Он также сказал, что США не могут позволить Ирану обладать ядерным оружием.

Ранее сообщалось, что CNN рассказал о замешательстве G7 из-за приглашения главы МИД Ирана.