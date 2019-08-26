Трюдо высказался против возвращения России в G8

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, подводя итоги саммита «большой семерки», выступил против против возвращения России в G8. Об этом информирует ТАСС.

По его мнению, альянс G7 является собранием стран-единомышленников, которые позитивно воздействуют мировую экономику.

Тродо считает, что действия России на Украине и в других местах мира говорят о том, что она не может быть партнером государств-членов «большой семерки».

При этом канадский премьер отмечает, что не будет избегать общения с президентом России Владимиром Путином на саммит G7 в 2020 году, в случае его приглашения на данное мероприятие.