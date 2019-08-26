Макрон рассказал, как Россия может попасть на встречу G7
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Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, каким образом Россия может оказаться на следующем саммите Группы семи, сообщает ТАСС.
Он пояснил, что страна - председатель следующего саммита G7 может пригласить Россию в качестве гостя. Однако речи о восстановлении G8 пока не идет, уточнил он.
«Приглашать на встречу может страна-председатель. Однако переход от семерки к восьмерке должен основываться на общем единогласном решении», - заявил Макрон.
По его мнению, учитывая произошеднее в Великобритании, а также ситуацию на Украине, сейчас не время для возвращения к формату «восьмерки».
Об этом французский лидер рассказал на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи, которая состоялась в Биаррице.