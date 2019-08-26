Партия Медведчука уличила партию Зеленского в нарушении конституции

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Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова... Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова...
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова...
РИА «Новости»

Партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа - За жизнь» обвинила партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в нарушении конституции Украины. Об этом передает РИА «Новости».

В партии считают, что «Слуга народа» намерена узурпировать власть в парламентских комитетах.

Как объясняют в партии Медведчука, партия Зеленского хочет утвердить в Верховной раде состав парламентских комитетов без соблюдения квотных гарантий для политических партий, определенных конституцией Украины.

В «Оппозиционной платформе» отмечают, что таким образом политическая сила украинского лидера попытается присвоить права и полномочия оппозиционных сил.

Ранее в партии Медведчука осудили земельную реформу Зеленского.