Партия Медведчука уличила партию Зеленского в нарушении конституции

Партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа - За жизнь» обвинила партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в нарушении конституции Украины. Об этом передает РИА «Новости».

В партии считают, что «Слуга народа» намерена узурпировать власть в парламентских комитетах.

Как объясняют в партии Медведчука, партия Зеленского хочет утвердить в Верховной раде состав парламентских комитетов без соблюдения квотных гарантий для политических партий, определенных конституцией Украины.

В «Оппозиционной платформе» отмечают, что таким образом политическая сила украинского лидера попытается присвоить права и полномочия оппозиционных сил.

Ранее в партии Медведчука осудили земельную реформу Зеленского.