CNN рассказал о замешательстве G7 из-за приглашения главы МИД Ирана

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Когда глава МИД Ирана Джавад Зариф приземлился в Биаррице днем 25 августа, показалось, что президенту Франции Эммануэлю Макрону на G7 удался хитроумный маневр в отношении американского коллеги Дональд Трампа, передает CNN.

Отмечается, что на протяжении недель Макрон пытался убедить Трампа смягчить позицию по отношению к Тегерану, на что президент США заявил, что не сомневается в его благих намерениях, но никто не будет «говорить за Соединенные Штаты», кроме них самих. После одностороннего выхода Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном Трамп усиливал давление на страну. В то же время Иран задерживал танкеры в Ормузском проливе. Таким образом важный водный путь превратился в очаг напряженности, где один неверный шаг может спровоцировать региональную войну.

Подчеркивается, что во время саммита от лидеров G7 поступали противоречивые сигналы, которые свидетельствовали об интенсивности дискуссий. Макрон заявил, что стороны договорились о совместном плане действий в отношении иранской стороны с учетом разных точек зрения. Однако после заявлений Трампа президенту Франции пришлось пояснить, что он говорит только от лица своей страны, хотя и делает это с учетом состоявшихся обсуждений. На уточняющий вопрос он ответил, что каждый из участников G7 будет действовать в одиночку. Цель приглашения Зарифа осталась неизвестной.