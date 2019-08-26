Кравчук рассказал о проблемах с мировым признанием Украины
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Первый украинский лидер Леонид Кравчук заявил, что поначалу мировое сообщество отказывалось признавать Украину после провозглашения ею независимости. Об этом сообщает телеканал NewsOne.
По его словам, ситуация начала меняться после проведения в стране референдума.
«Только после референдума начали признавать», — отметил Кравчук.
Он добавил, что в течение месяца после референдума независимость Украины признали около 50 стран.
Экс-глава подчеркнул, что каждый день получал поздравления.
Ранее Кравчук дал властям Украины совет по вопросу вступления в НАТО.