Кравчук рассказал о проблемах с мировым признанием Украины

Первый украинский лидер Леонид Кравчук заявил, что поначалу мировое сообщество отказывалось признавать Украину после провозглашения ею независимости. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

По его словам, ситуация начала меняться после проведения в стране референдума.

«Только после референдума начали признавать», — отметил Кравчук.

Он добавил, что в течение месяца после референдума независимость Украины признали около 50 стран.

Экс-глава подчеркнул, что каждый день получал поздравления.

Ранее Кравчук дал властям Украины совет по вопросу вступления в НАТО.