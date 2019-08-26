Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России, сообщили СМИ

На саммите G7 у американского лидера Дональда Трампа возник спор относительно возвращения России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Как отмечается, глава США предложил вернуть Россию, однако другие лидеры G7 не поддержали предложение Трампа.

По этой причине, согласно изданию, между лидерами возникла напряженная дискуссия.

Уточняется, что Трамп настаивал на возвращении России, чтобы совместными усилиями обсуждать вопросы, связанные с Ираном, Сирией и КНДР.

Идея американского президента не понравилась многим присутствующим, в том числе главе Евросовета Дональду Туску. Премьер Японии Синдзо Абэ сохранил нейтралитет в этом вопросе.

Однако Трамп встретил поддержку в лице главы итальянского правительства Джузеппе Конте.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 не достигли договоренности о возвращении России.