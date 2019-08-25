Меркель огласила условие возвращения России в G7

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, согласно которым Россия может снова вернуться в саммит G7. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик отметила, что были разные мнения по данному вопросу, однако снова заявила о необходимости разрешения минских соглашений.

Такое заявление она сделала при обсуждении России и Украины на саммите G7.

«Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации минского процесса» — сказала Меркель.

Она также добавила, что данный тезис поддержали остальные члены «большой семерки».

Ранее сообщалось, что Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате».