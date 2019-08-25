Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в «нормандском формате». Об этом сообщает ТАСС.

Она заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению саммита с российской и украинско сторонами.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что стороны прилагают усилия к тому, чтобы меропритяие прошло в ближайшие сроки.

Меркель отметила, что он пройдет в Париже, поскольку прошлый саммит был в Берлине.

Ранее спецредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о готовности США подключиться к «нормандскому формату».