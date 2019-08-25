Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»
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Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в «нормандском формате». Об этом сообщает ТАСС.
Она заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению саммита с российской и украинско сторонами.
Канцлер ФРГ подчеркнула, что стороны прилагают усилия к тому, чтобы меропритяие прошло в ближайшие сроки.
Меркель отметила, что он пройдет в Париже, поскольку прошлый саммит был в Берлине.
Ранее спецредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о готовности США подключиться к «нормандскому формату».