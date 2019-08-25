Джонсон отказался платить $48 млрд отступных в случае Brexit без сделки
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Британский премьер Борис Джонсон заявил на саммите G7, что Лондон не будет платить отступные в размере $48 млрд за выход страны из ЕС. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, он не собирается платить в случае Brexit без сделки
«Если мы выйдем без соглашения, то это, конечно... не должны», — сказал Джонсон.
Как отмечается, еще в июне в статусе кандидата на пост премьера Британии Джонсон пообещал не платить Брюсселю $48 млрд, пока Лондон не договорится относительно нового улучшенного соглашения об условиях Brexit.
Ранее The Guardian усомнилась в серьезности идей Джонсона по Brexit.