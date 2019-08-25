Трамп рассказал о позициях лидеров по присоединению России к G7

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лидеры стран-участниц «Большой семерки» высказались на тему подключения российской стороны к G7. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил Трамп, не называя имен, среди лидеров оказались те, кто хочет присоединения России к переговорам на саммите. Однако, он подчеркнул, что на данный момент страны не пришли к общему решению.

«Дискуссии по этому вопросу идут», — добавил Трамп.

Он рассказал, что в настоящее время ведется работа над тем, чтобы Россия смогла присоединиться к саммиту. Возвращение российской стороны будет носить положительный характер, считает Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп сам предложил пригласить Россию для участия в саммите. Известно, что на его идею многие страны отреагировали по-разному.