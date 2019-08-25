Лидеры G7 хотят расширить взаимодействие с Россией

Все лидеры стран-участниц «Большой Семерки» выступили за то, чтобы выстраивать с российской стороной более тесное сотрудничество по разным вопросам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Лидеры «семерки» выступают за улучшение координации с Россией», — отметил источник.

Несмотря на такое желание, они пока не готовы к присоединению России к числу стран-участниц саммита, добавил источник.

Саммит G7 проходит во Франции в городе Биаррице.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 обсудили возвращение России.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил о возможном приглашении России на следующую встречу G7, которая пройдет в Америке. Он уточнил, что пока не знает, вернется ли российская сторона в клуб.