Лидеры G7 хотят расширить взаимодействие с Россией
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Все лидеры стран-участниц «Большой Семерки» выступили за то, чтобы выстраивать с российской стороной более тесное сотрудничество по разным вопросам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Лидеры «семерки» выступают за улучшение координации с Россией», — отметил источник.
Несмотря на такое желание, они пока не готовы к присоединению России к числу стран-участниц саммита, добавил источник.
Саммит G7 проходит во Франции в городе Биаррице.
Ранее сообщалось, что лидеры G7 обсудили возвращение России.
До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил о возможном приглашении России на следующую встречу G7, которая пройдет в Америке. Он уточнил, что пока не знает, вернется ли российская сторона в клуб.