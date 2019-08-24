Макрон назвал главную задачу и цели G7

Французский президент Эммануэль Макрон рассказал о том, какие, по его мнению, цели и задача стоят перед саммитом «Большой семерки», который на данный момент начинается во Франции. Об это сообщает Reuters.

По словам Макрона, главная задача саммита — защитить мир и обеспечить его стабильность. Он отметил, что именно поэтому на саммите G7 лидеры обсудят вопросы по Ливии, Сирии, Украине и Ирану.

Также президент Франции пожелал, чтобы обсуждения смогли завершиться соглашениями.

«Я хотел бы, чтобы мы достигли полезных соглашений, защитили мир и избежали эскалации» — подчеркнул Макрон.

Также он назвал и цели саммита. Первая — убедить других, что торговая напряженность в мире плохо влияет на всех. Во-вторых, стороны должны обсудить проблемы с климатом, в частности с пожарами.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени.