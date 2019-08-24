Байден пофантазировал перед избирателями о смерти Обамы

Бывший вице-президент США и кандидат в президенты на выборах 2020 года Джо Байден рассказал своим избирателям, чтобы бы было, если экс-глава страны Барак Обама был убит. Об этом пишет Fox news.

Уточняется, что Байден вспомнил про Обаму и упомянул его, когда говорил про американского активиста Мартина Лютера Кинга, которого убили 4 апреля 1968 года, и кандидата в президенты США Роберта Кеннеди, застреленного 6 июня 1968 года. Байден заявил, что они были его политическими героями.

«В моем старшем семестре их обоих застрелили. Представьте, что случилось бы, если бы, не дай Бог, Барак Обама был убит после того, как стал кандидатом... Что бы произошло со страной?», — задал риторический вопрос Байден.

Как отмечается, журналисты и общественность раскритиковала кандидата на пост главы Соединенных Штатов после этих слов и его фантазий на тему смерти Обамы.

Ранее Байден явился на выпускной дочери Барака Обамы.