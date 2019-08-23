Глава МВД Украины предложил продавать изъятые наркотики в Россию

Глава МВД Украины Арсен Аваков в шутку предложил продавать в Россию изъятые полицией наркотики, передают местные СМИ.

С таким предложением он обратился к главе минфина страны Оксане Маркаровой во время заседания.

Когда глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что полиция изъяла почти пять тонн наркотических веществ, Аваков предложил отправить наркотики в Россию.

Ранее Арсен Аваков заявил о кибератаках на системы Украины якобы из России.