The Guardian назвала Крым российским

Британское издание The Guardian опубликовало в новом выпуске фоторепортаж, где на одном изображении Крым был подписан, как российский город.

Принадлежность Крыма указали в фоторепортаже с пятого фестиваля «Тавриды — АРТ». На снимке изображено поле и два огромных слепка лица.

«Крым, Россия. Посетители 5-го Таврического фестиваля искусств возле города Судак». — гласит подпись к кадру.

Ранее сообщалось, что посольство России выложило карту с украинским Крымом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.