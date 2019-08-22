Премьер Канады согласился с позицией Зеленского по возвращению России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопрос восстановления России в G8. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главу украинского государства.

Как отмечается, Зеленский поблагодарил Джастина Трюдо за согласие с позицией о неприемлемости восстановления России в «Большой восьмерке». Глава Украины считает, что российская сторона может возобновить членство в клубе лишь в случае «возвращения» Крыма и урегулирования ситуации в Донбассе.

Также в ходе телефонного разговора стороны договорились в дальнейшем вновь обсудить противодействия «агрессивной политики» России и защиты интересов Украины после саммита G7 во Франции.

Ранее сообщалось, что в МИД Канады выдвинули ультиматум России для присоединения к G7.