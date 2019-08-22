Кремль отреагировал на идею Трампа купить Гренландию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об идее президента США Дональда Трампа купить у Дании Гренландию, передает РИА «Новости».

По его словам, между Данией и США «пробежала черная кошка».

«Это не наше дело, мы таким международным шоппингом не занимаемся. Этот вопрос скорее связан с отношениями США и Дании», — сказал Песков.

При этом он уточнил, что Россия не намерена вмешиваться в данную ситуацию.

Ранее сообщалось, что американская администрация обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты в размере $600 млн за передачу Гренландии.