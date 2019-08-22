МИД Японии отреагировал на идею о возврате России в G7

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Источник в японском МИДе на фоне появления идеи о приглашении России в G7 проинформировал о том, что Токио выступает за более активное привлечение российской стороны к решению международных проблем. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, японская сторона продолжит обсуждение этого вопроса с другими членами международного клуба.

«Для того чтобы Россия играла конструктивную роль в решении международных проблем, необходимо вести диалог и вовлекать Россию», – подчеркнул источник.

Ранее украинское посольство в США обратилось к G7 по поводу России.