Стало известно, во сколько США оценили Гренландию

Американская администрация обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты в размере $600 млн за передачу Гренландии в бессрочное владение, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Уточняется, что данная сумма была сформирована на основе субсидий, которые Копенгаген выплачивает автономии каждый год.

Длительность выплат не уточняется.

Отмечается, что ранее поступала информация о желании Трампа купить Гренландию, входящую в состав Дании с правами широкой автономии для расширения американского военного присутствия в Арктике.

До этого королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии.