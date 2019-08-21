Трамп и Макрон обсудят Украину и Россию на саммите G7

Французский лидер Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп обсудят тему Украины в ходе саммита G7, который пройдёт 24—26 августа в Биаррице, сообщает агентство Reuters со ссылкой на французские дипломатические источники.

Уточняется, что Франция приняла во внимание желание США реинтегрировать Россию в «Большую восьмёрку» в 2020 году.

«Мы приняли к сведению, что американцы хотят реинтегрироватьcя с ними в следующем году. Украина имеет большое значение», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что по мнению Макрона именно Украина имеет большое значение в вопросе включения России в состав G7. Дополняется, что для успешного разрешения данной ситуации также необходимо наличие обстоятельств, которые будут способствовать прогрессу.

Ранее сообщалось, что Трамп поддерживает возвращение России в G8.