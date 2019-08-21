Кличко объяснился насчет состояния киевских мостов на канале Медведчука

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил ситуацию с мостами столицы Украины в эфире телеканала «112 Украина», принадлежащий Виктору Медвечуку.

По словам председателя Киевской городской администрации, скандалы вокруг мостов в качестве способа политической борьбы используют его оппоненты.

Речь идет о стеклянном мосте, Шулявском путепроводе, Подольско-Воскресенском мосту и других подобных сооружениях.

Кличко сообщает, что на стеклянном мосту новое стекло уже стоит.

«Пока нужно лишь время, чтобы дать ему «выстояться», — уточняет он.

Также мэр Киева отмечает, что на других мостах продолжаются интенсивные работы.