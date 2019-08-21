Кличко объяснился насчет состояния киевских мостов на канале Медведчука

close
Мэр города Киева Виталий Кличко Мэр города Киева Виталий Кличко
Мэр города Киева Виталий Кличко
РИА «Новости»

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил ситуацию с мостами столицы Украины в эфире телеканала «112 Украина», принадлежащий Виктору Медвечуку.

По словам председателя Киевской городской администрации, скандалы вокруг мостов в качестве способа политической борьбы используют его оппоненты.

Речь идет о стеклянном мосте, Шулявском путепроводе, Подольско-Воскресенском мосту и других подобных сооружениях.

Кличко сообщает, что на стеклянном мосту новое стекло уже стоит.

«Пока нужно лишь время, чтобы дать ему «выстояться», — уточняет он.

Также мэр Киева отмечает, что на других мостах продолжаются интенсивные работы.