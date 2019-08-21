Кличко объяснился насчет состояния киевских мостов на канале Медведчука
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Мэр Киева Виталий Кличко объяснил ситуацию с мостами столицы Украины в эфире телеканала «112 Украина», принадлежащий Виктору Медвечуку.
По словам председателя Киевской городской администрации, скандалы вокруг мостов в качестве способа политической борьбы используют его оппоненты.
Речь идет о стеклянном мосте, Шулявском путепроводе, Подольско-Воскресенском мосту и других подобных сооружениях.
Кличко сообщает, что на стеклянном мосту новое стекло уже стоит.
«Пока нужно лишь время, чтобы дать ему «выстояться», — уточняет он.
Также мэр Киева отмечает, что на других мостах продолжаются интенсивные работы.