Россиянам могут разрешить вешать флаги на домах

Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев заявил, что жителям страны могут разрешить вещать флаги страны на балконах своих домов. об этом сообщает ТАСС.

По его словам, общественная палата предложила Госдуме рассмотреть и обсудить поправки в закон «О Государственном флаге России». В частности, изменения коснутся прав россиян на использование флага. До этого, когда принимался этот закон, считалось, что россияне будут безответственно использовать символ страны, однако таких случаев за 10 лет было мало.

Он отметил, что гражданам, вероятно, разрешат вскоре вещать флаги на домах и автомобилях. Таким образом, жители страны будут демонстрировать гражданскую принадлежность.

«Люди испытывают гордость, они хотят чувствовать причастность к своей стране», — подчеркнул Фадеев.

Ранее сообщалось, что растоптавший российский флаг стал губернатором в Армении.