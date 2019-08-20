Премьер Италии заявил об уходе с поста

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что работа его правительства заканчивается, и он подаст в отставку, сообщает ТАСС.

«Дорогие друзья из «Движения «5 звезд», на этом заканчивается работа нашего правительства», - сказал Конте.

По его словам, в ближайшее время он подаст прошение об его увольнении с должности президенту страны Серджо Маттарелле. Причиной такого решения стал политический кризис в Италии, который был вызван распадом правящей коалиции. Он также отметил, что кризис грозит Италии серьезными рисками и ставит ее в уязвимое положение.

Затем он в негативном ключе высказался о своем заместителе — министре внутренних дел — Маттео Сальвини.

«Скажу, что министр внутренних дел нарушил свои обязательства, преследует личные интересы и интересы своей партии, проявляя политическую безответственность», - сказал Конте.

Конте сказал, что работа кабинета была плодотворной и выразил глубоко сожаление о ее прекращении.

Ранее премьер Италии предложил России помощь в тушении пожаров в лесах России.