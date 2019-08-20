Макрон опубликовал пост о европейском будущем России

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал публикацию на своей странице в фейсбуке на русском языке.

Публикация начинается со слов о том, что Россия — глубоко европейская страна. Он отметил, что для него Европа простирается от Лиссабона до Владивостока.

Макрон подчеркнул, что прогресс по многим политическим или экономическим вопросам очень заметен. Причиной тому — усилия, которые прилагаются для развития франко-российских отношений.

Лидер уверен в том, что благодаря многостороннему переустройству получится разработать систему безопасности и доверия между ЕС и Россией.

Ранее Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным.