Макрон опубликовал пост о европейском будущем России
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Президент Франции Эммануэль Макрон сделал публикацию на своей странице в фейсбуке на русском языке.
Публикация начинается со слов о том, что Россия — глубоко европейская страна. Он отметил, что для него Европа простирается от Лиссабона до Владивостока.
Макрон подчеркнул, что прогресс по многим политическим или экономическим вопросам очень заметен. Причиной тому — усилия, которые прилагаются для развития франко-российских отношений.
Лидер уверен в том, что благодаря многостороннему переустройству получится разработать систему безопасности и доверия между ЕС и Россией.
Ранее Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным.