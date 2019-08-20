Братьям Магомедовым ужесточили обвинения, сообщают СМИ

Следствие предъявило окончательное обвинение совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, увеличив сумму ущерба по делу до 11 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным источника, в обвинение в окончательной редакции было добавлено еще два эпизода мошенничества. Таким образом, братьям Магомедовым вменяется не семь эпизодов, а девять, а ущерб по делу составляет свыше 11 млрд рублей, вместо 2,5 млрд.

Отмечается, что Магомедовы также обвиняются в организации преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что суд оставил братьев Магомедовых в СИЗО.