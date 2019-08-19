Депутат призвал Украину снять продуктовую блокаду Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал Украину снять продуктовую блокаду Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, фермеры Херсонской и Николаевской областей Украины недовольны отсутствием торговли с Крымским полуостровом.

Он пояснил, что из-за блокады фермеры не получили сотни миллионов рублей прибыли.

Депутат добавил, что сейчас сельскохозяйственная продукция в этих областях продается за копейки, и фермеры начали выражать недовольство политикой украинского лидера Владимира Зеленского.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация не добавляет лояльности южноукраинского населения к главе государства.

Ранее депутат Госдумы оценил отказ Киева снять водную блокаду Крыма.