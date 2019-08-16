Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины

Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил в декларации, что по-прежнему занимает должность главы государства. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальное агентство противодействие коррупции.

По имеющейся информации, об этом Порошенко указал в электронной декларации.

Как отмечается, в данном документе говорится о том, что Порошенко работает в Администрации президента и находится на посту президента Украины.

Также в документе указано, что он в последние месяцы получил свыше 150 миллионов гривен дивидендов.

Ранее сообщалось, что Порошенко в сентябре допросят в Государственном бюро расследований Украины.