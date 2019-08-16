Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины
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Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил в декларации, что по-прежнему занимает должность главы государства. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальное агентство противодействие коррупции.
По имеющейся информации, об этом Порошенко указал в электронной декларации.
Как отмечается, в данном документе говорится о том, что Порошенко работает в Администрации президента и находится на посту президента Украины.
Также в документе указано, что он в последние месяцы получил свыше 150 миллионов гривен дивидендов.
Ранее сообщалось, что Порошенко в сентябре допросят в Государственном бюро расследований Украины.