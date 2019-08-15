Мадуро рассказал о плане покушения на него

Венесуэльский лидер Николас Мадуро рассказал, что бывший глава Колумбии Альваро Урибе Велес готовил план покушения на него и планировал осуществить его при помощи наемников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточняется, попытка покушения была предпринята 4 августа прошлого года во время парада в Каракасе. Тогда беспилотники со взрывчаткой летели к Мадуро, но он не пострадал.

По словам Мадуро, этим планом руководил Велес с участием посла Колумбии в США Франсиско Санто.

«Я узнал о плане, которым руководил Велес… направить в Венесуэлу 32 наемника, чтобы они приехали и попытались меня убить», — сказал Мадуро.

Ранее сообщалось, что Мадуро заявил, что о покушении на него распорядился советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.