В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым

Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров. Об этом сообщает «Укринформ».

По его словам, о возобновлении водоснабжения по Северо-Крымскому каналу можно говорить только после того, как Крым будет освобожден от «российских оккупантов».

«Единственным аргументом, который позволит нам запустить воду в Крым, был остается и будет это его полное освобождение от захватчиков!», — отметил Гданов.

Он подчеркнул, что другие варианты не допустимы.

Кроме того, политик уточнил, что российская сторона уже не в состоянии «удержать оккупированную территорию». В связи с этим он предложил России отдать Крым.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.