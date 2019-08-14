Медведчук заявил, что готов помогать другим партиям на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политсила готова оказывать помощь другим партиям. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, если другие партии хотят изменить ситуацию в стране к лучшему — в сферах мира, экономики, коммунальных тарифов — то он готов помогать им в этом.

Он отметил, что готов пойти на это, даже если эти партии находятся в оппозиции его политсиле.

«Мы готовы помогать любым политическим силам, которые будут пытаться эту ситуацию изменить», — подчеркнул Медведчук.

Ранее партия Медведчука потребовала у Зеленского контроля над комитетами Рады.