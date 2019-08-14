The NYT рассказала о страхе Трампа перед темнокожими женщинами

Правые признают политическую силу темнокожих женщин, левые принимают их как должное. The New York Times рассказала, почему их боится президент США Дональд Трамп.

По мнению автора материла, сила темнокожих женщин заключается в том, что они сильны как у власти, так и в роли организаторов, мобилизующих избирателей. Консерваторы понимают это лучше либералов. Исход президентских выборов в 2020 году будет зависеть от усилий независимых групп, во главе которых находятся женщины неевропеоидной расы. С 2008 году их число среди населения США увеличилось на 18%, а среди зарегистрированных избирателей — на 25%, что начинает сказываться на результатах голосования.

Отмечается, что стратегия переизбрания Трампа основана на активизации недовольного белого населения, в то время как обеим партиям стоит обратить внимание на небелых женщин. Однако в настоящее время в США мало знают о том, как вовлекать их в политику.