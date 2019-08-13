Замглавы МВД Киргизии отстранили от должности за предательство интересов страны

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Во время штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, 7 августа 2019 года Во время штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, 7 августа 2019 года
Во время штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, 7 августа 2019 года
АКИpress/Facebook

Заместитель главы МВД Киргизии Курсан Асанов был отстранен от должности. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что он был уволен за предательство интересов страны.

Ранее сообщалось, что бывший президент Киргизии Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве.

Новость дополняется.