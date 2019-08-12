Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях

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Украинский президент Владимир Зеленский призвал сменить глав девяти районных отделов полиции в трех областях. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что такое заявление глава государства сделал во время совещания в Житомирской области, посвященного вопросам незаконной добычи янтаря. По словам заместителя председателя офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука, представители правоохранительных органов в регионах, где добывают янтарь, «сотрудничают с бандитами», поэтому их нужно уволить.

«Пожалуйста, смените председателей (управлений) Службы безопасности Украины в трех областях: Ривненская, Волынская и Житомирская», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и замглавы погранведомства Артура Пименова.