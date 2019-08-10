Трамп назвал срок встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп сообщил срок следующей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он проинформировал в своем твиттере.

Американский лидер заявляет, что глава Северной Кореи готов встретиться и провести с ним переговоры после окончания совместных учений США и Южной Кореи.

Как известно, это об этом намерении Ким Чен Ын сообщил Трампу посредством письма.

«Большую часть письма составляли жалобы на нелепые и дорогие учения», — отмечает Трамп.

Лидер США при этом отмечает, что с нетерпением ждет встречи с главой КНДР.

Ранее Трамп сообщал, что Ким Чен Ын извинился за запуск ракет малой дальности.