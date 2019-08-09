Трамп раскритиковал претендента на пост президента США Байдена
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Лидер США Дональд Трамп подверг критике претендента на пост президента США Джозефа Байдена. Об этом передает ТАСС.
По мнению Трампа, у Байдена «не все дома».
Нынешний американский лидер отмечает, что иметь в США такого президентом нельзя.
Как отмечается, Трамп выразил такое мнение в связи с ляпом, допущенным Байденом.
Сообщается, что курьезный случай состоялся на предвыборном мероприятии, который организовали демократы азиатского и латиноамериканского происхождения. Во время него Байден сказал, что неимущие дети также умны и талантливы, как и белые дети.
Ранее информировали, сколько раз Трамп использовал негативные слова в адрес мигрантов.