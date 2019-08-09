Трамп раскритиковал претендента на пост президента США Байдена

Лидер США Дональд Трамп подверг критике претендента на пост президента США Джозефа Байдена. Об этом передает ТАСС.

По мнению Трампа, у Байдена «не все дома».

Нынешний американский лидер отмечает, что иметь в США такого президентом нельзя.

Как отмечается, Трамп выразил такое мнение в связи с ляпом, допущенным Байденом.

Сообщается, что курьезный случай состоялся на предвыборном мероприятии, который организовали демократы азиатского и латиноамериканского происхождения. Во время него Байден сказал, что неимущие дети также умны и талантливы, как и белые дети.

Ранее информировали, сколько раз Трамп использовал негативные слова в адрес мигрантов.