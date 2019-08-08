Сторонники Атамбаева захватили 40 единиц оружия после событий в Кой-Таше

Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заявили о задержании 40 единиц оружия после неудачного штурма сотрудниками спецназа бывшего-лидера страны в селе Кой-Таш. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя государственного комитета национальной безопасности Киргизской республики (ГКНБ).

Как сообщается, на месте проведения спецоперации было утеряно и захвачено 40 единиц огнестрельного оружия, 15 пистолетов и свыше 2 тысяч патронов.

Ранее сообщалось, что председатель ГКНБ Киргизии жалеет о своем запрете стрелять на поражение при задержании Атамбаева.