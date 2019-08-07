Эрдоган заявил, что не признает присоединение Крыма к России

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что турецкая сторона не признает присоединение Крыма к России, передает РИА «Новости».

Эрдоган озвучил заявление на пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, турецкая сторона всегда будет поддерживать независимость Украины, добавив, что Турция не признает аннексию Крыма.

«Крымские татары – это важный элемент связей между нашими странами», — сказал Эргодан.

Также он добавил, что Турция будет защищать права крымских татар.

Ранее сообщалось, что Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.