Штрафстоянки для коров появились в Махачкале

Унитарное предприятие «Питомец» начало отлов разгуливающих по улицам коров в Махачкале. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что доставку одного животного будет стоить 2467 рублей, а суточное содержание – 1628 рублей.

Уточняется, что эту сумму должны будут возместить хозяева коров.

Власти города не довольны безответственным отношением владельцев животных. Так они зачастую разгуливают по улицам Махачкалы, становятся причинами ДТП и ухудшают санитарное состояние города.

Заявляется, что несколько хозяев уже произвели оплату.