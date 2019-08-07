Штрафстоянки для коров появились в Махачкале
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Унитарное предприятие «Питомец» начало отлов разгуливающих по улицам коров в Махачкале. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что доставку одного животного будет стоить 2467 рублей, а суточное содержание – 1628 рублей.
Уточняется, что эту сумму должны будут возместить хозяева коров.
Власти города не довольны безответственным отношением владельцев животных. Так они зачастую разгуливают по улицам Махачкалы, становятся причинами ДТП и ухудшают санитарное состояние города.
Заявляется, что несколько хозяев уже произвели оплату.