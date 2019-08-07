Центральный аппарат СК будет расследовать дело об отмывании ФБК 1 млрд рублей

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат СК России дело о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, речь идет о совершении финансовых операций с денежными средствами, которые были приобретены преступным путем.

Уточняется, что речь идет о сумме в 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело об отмывании 1 млрд рублей против ФБК.

Уточняется, что, в конечном итоге, эти средства были переведены на единый счет ФБК.