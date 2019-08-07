Пожар начался в резиденции Атамбаева

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В резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева начался пожар. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, огонь горит рядом с домом экс-главы государства.

Уточняется, что там же слышны стрельба и выстрелы.

Как подчеркивается, помимо одиночных выстрелов резиновыми пулями слышны автоматные очереди.

Ранее сообщалось, что Атамбаев продолжает сопротивляться силовикам.

Бывшему президенту страны грозит пожизненный срок. Его обвиняют в узурпации власти и в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Кроме того, парламент Киргизии обвиняет его в освобождении по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева. Все эти обвинения Атамбаев назвал абсурдными.