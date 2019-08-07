Британская полиция не нашла доказательств причастности власти России к делу Скрипалей

Замглавы Скотленд-Ядра Нил Басу заявил, что у полиции Британии нет необходимых доказательств для того, чтобы выдвинуть обвинения российскому правительству по делу Скрипалей. Об этом сообщает газета The Guardian.

По словам Басу, расследование по делу об отравлении Скрипалей продолжается, так как необходимо собрать больше доказательств.

«Мы офицеры полиции, поэтому нам нужно работать с доказательствами. Было огромное количество домыслов по поводу того, кто несет ответственность, кто отдавал приказы», — сказал замглавы полиции.

Он добавил, что все доказательства были основаны на оценках российских экспертов.

Басу отметил, что Скотленд-Ярд готов предъявить обвинения Александру Петрову и Руслану Боширову, которые, по мнению британского следствия, являются подозреваемыми в отравлении Скрипалей.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против РФ по делу Скрипалей.