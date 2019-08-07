В Госдуме расследуют вмешательство во внутренние дела России

Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что Госдума собирается провести расследование о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российское государство неоднократно обвиняли в том, что оно якобы вмешивается в выборы в США и странах Европы.

Однако, добавил, депутат, никакие убедительные доказательства представлены не были.

«Поэтому мы считаем, что имеем и юридические, и моральные основания для того, чтобы парламент России провел свое расследование о вмешательстве в наши внутренние дела», — отметил Исаев.

Он подчеркнул, что власти России хотят разобраться, кто и с какой целью вмешивался в дела России.

Депутат заключил, что речь идет об открытом парламентском расследовании, к которому будут привлечены эксперты, специалисты, а его результаты будут представлены общественности.

Ранее сообщалось, что Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы.