Кабмин Японии ответил на ноту российского МИДа по южным Курилам

Генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга заявил, что Токио не принял представлений российского МИД по поводу протеста из-за поездки Дмитрия Медведева на южные Курилы, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что данное высказывание было сделано после получения ноты протеста от заместителя главы МИД России Игоря Моргулова. Он также высказался, что подобные представления Москвы Токио считает недопустимыми.

Суга добавил, что посол Японии в России Тоехиса Кодзуки изложил позицию государства.

Он также подчеркнул, что Япония продолжит вести активные переговоры с Россией по поводу заключения мирного договора и сделал акцент на том, что они должна состояться «в тихой обстановке».

Ранее японский посол был вызван в МИД России из-за Курил.