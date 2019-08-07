США намерены использовать все варианты действий для свержения Мадуро
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что США рассматривают все возможные варианты урегулирования ситуации на венесуэльской территории, передает ТАСС.
Отмечается, что Вашингтон будет поддерживать доступ народа Венесуэлы к гуманитарной помощи.
«Соединенные Штаты будут использовать все надлежащие средства, чтобы покончить с удержанием Мадуро», — сказала Гришэм.
Она добавила, что американская сторона будет обеспечивать переход к демократии в Венесуэле.
Ранее глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса заявил, что власти разрабатывают альтернативные пути, чтобы обойти новые санкции Соединенных Штатов.