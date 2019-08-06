Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы

Госдума может созвать внеочередное заседание совета ГД, чтобы обсудить иностранное вмешательство в российские внутренние дела, в частности, в выборы, сообщает «Газета.Ru».

Источник, близкий руководству «Единой России», утверждает, что совет действительно может состояться, так как представители партии власти поддерживают инициативу. Информацию об этом подтвердил и источник, близкий руководству Госдумы.

Еще один собеседник «Газеты.Ru», близкий руководству нижней палаты парламента, также говорит, что совет, скорее всего, созовут. Замруковолителя фракции ЕР Андрей Исаев не стал прямо отвечать на вопрос «Газеты.Ru», поддержит ли партия инициативу.

«Мы вы скажем свою позицию завтра», — заявил он.

С предложением о созыве совета выступил во вторник, 6 августа, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Инициативу также поддержал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.