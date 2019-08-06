Коломойский назвал двух кандидатов на пост премьера Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал двух главных претендентов на пост премьера Украины. Об этом он рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По его словам, одним из основных кандидатов на пост главы украинского правительства является исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Кроме того, добавил бизнесмен, эту должность может занять заместитель главы офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Ранее были названы кандидаты на пост премьер-министра Украины.