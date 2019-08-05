Прикрывавшийся ребёнком на митинге мужчина стал фигурантом уголовного дела

Новым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве стал Сергей Фомин, использовавший в качестве «живого щита» чужого ребёнка, передает Regnum.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на «ОВД-инфо», следствие изменило статус Фомина со свидетеля на подозреваемого.

Как уточняет издание «Медуза», уже 5 августа суд рассмотрит ходатайство об аресте Фомина.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала прекратить вовлечение несовершеннолетних в митинги. «Уже не раз говорили, оставьте детей в покое», — сказала Кузнецова.